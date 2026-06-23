Трамп: Автоконцерны США могут взяться за производство Patriot и Tomahawk

Автоконцерны США намерены заняться производством вооружений. Такое заявление в ходе общения с прессой сделал президент страны Дональд Трамп.

"У них (автоконцернов - Прим. Ред.) есть планы по перепрофилированию заводов", - отметил американский лидер, подчеркнув, что там могут выпускаться и такие виды вооружений, как Tomahawk и Patriot.

Как рассказал Трамп, его администрация нацелилась на активное военное производство в Штатах. Известным автомобильным компаниям здесь также отведена своя роль при условии наличия у них свободных мощностей. В частности, речь о создании ракет на их заводах. По словам главы Белого дома, интерес к работе над производством вооружений проявили такие известные автоконцерны, как Ford и General Motors.

Не секрет, что в ходе конфликта вокруг Ирана американцы, например, растратили значительную часть своих ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Как считают специалисты, восстановление запасов ряда вооружений займет у США примерно пару лет.