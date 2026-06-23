Морпех заявил о применении ВСУ магнитных мин

Механик-водитель морской пехоты ВС РФ с позывным «Ягуар» заявил, что солдаты ВСУ активно используют на дорогах в зоне боевых действий магнитные мины. Об этом военный рассказал РИА Новости.

По словам морпеха, магнитные мины реагируют на металл и доставляют больше всего проблем на маршрутах движения техники. Он добавил, что ВСУ массово применяют самодельную взрывчатку, которую устанавливают практически на каждом участке местности.

Механик-водитель отметил, что украинские солдаты собирают взрывные устройства из любых доступных материалов - в ход идут пластиковые трубы, изолента, начинка из переплавленных старых боеприпасов или американская взрывчатка С-4.

«Что есть под рукой, тем и пользуются», - заявил военный.

Он подчеркнул, что всю работу с подозрительными объектами необходимо оставлять специалистам инженерно-саперных подразделений. Военный заявил, что «не стоит трогать то, в чем не разбираешься».

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал, что при отступлении ВСУ устанавливают мины-ловушки, растяжки и другие взрывные устройства. Он подчеркнул, что российские военные эффективно справляются с такими угрозами.