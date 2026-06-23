Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что на прошлой неделе Москва и Подмосковье столкнулись с беспрецедентными по интенсивности и масштабам атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Он сообщил об этом ТАСС.

«Силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона. Основной удар за эти дни пришелся на юго-восток Москвы и прилегающие округа Подмосковья», — уточнил Мирошник.

Как отметил посол, за неделю от атак ВСУ в Московском регионе пострадали 23 мирных жителя. В Раменском городском округе из-за пожара, начавшегося в результате атаки, погибла восьмилетняя девочка, сообщил он. В городском округе Котельники ранения получили 10 человек, включая трехлетнего ребенка. Еще двое детей, девочки 10 и 13 лет, пострадали в Раменском и Воскресенском округах, добавил Мирошник.

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Дипломат указал, что наибольшие повреждения в частном секторе зафиксированы в Жуковском, где беспилотник попал в многоэтажный дом.

«Удары по густонаселенному мегаполису и его пригородам являются военным преступлением, направленным на террор гражданского населения», — подчеркнул он.

22 июня ВСУ ударили по Центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Об этом сообщили представители пресс-службы госпредприятия «Космическая связь». Накануне атаки на станцию на территории Московской области была объявлена ракетная опасность. Еще раньше мэр города Сергей Собянин отчитался об уничтожении 84 украинских дронов на подлете к Москве.