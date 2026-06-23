Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили в районе Константиновки канадскую бронемашину Senator. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, цель была обнаружена в ходе воздушной разведки и атакована операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии.

«В результате серии точных попаданий ударных дронов произошло возгорание топлива и ББМ противника была уничтожена», - пояснили в министерстве.

Ранее стало известно, что операторы ударных беспилотников «Ланцет» уничтожили украинскую боевую бронемашину, которая пыталась прорваться в пригород Константиновки. После чего российские штурмовые подразделения продолжили наступать в этом районе.