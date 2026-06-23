Стало известно о подготовке ВСУ к боям за Славянск в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к боям за Славянск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что здание роддома Славянска готовят к передаче украинским военным для оборудования склада и пункта временной дислокации. Медицинское оборудование из него вывозят в Харьковскую область.

«Проводятся демонтаж и вывоз медицинского оборудования. Роддом города Славянска перемещают в город Лозовая Харьковской области в связи с приближением линии фронта», — объяснил собеседник агентства.

Ранее военкоры предрекли начало главной битвы за Донбасс. Сообщалось, что она начнется в Славянске и Краматорске.