Более 290 россиян пострадали за неделю при ударах украинской армии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«За прошедшие семь дней от атак вооруженных формирований Киева пострадали более 290 мирных жителей», — сказал Мирошник.

Это наибольшее число пострадавших за неделю с начала года, подчеркнул он.

Ранее дипломат заявлял, что Киев перешел к открытому террору против транспортной инфраструктуры РФ.

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Накануне РИА Новости, ссылаясь на данные российского Минобороны, сообщило, что силы противовоздушной обороны в течение недели перехватили и уничтожили над территорией регионов РФ не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

С 9 по 14 июня средства ПВО России перехватили не менее 4188 дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ ударили дронами по центру космической связи «Дубна».