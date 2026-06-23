Ветеран СВО рассказал о боях в полном окружении ВСУ

Ветеран специальной военной операции (СВО) Георгий Субоч рассказал, как его рота воевала в полном окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он поделился историей с РИА Новости.

В 2024-2025 годах Субоч служил в 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты, участвовал в штурмах Павловки, Северных и Южных дач под Угледаром. При штурме Южных дач его рота попала в полное окружение.

«Украинцы были со всех сторон, и 21 день моя рота билась в полном окружении. Потом при поддержке БПЛА и крупнокалиберной техники пробили коридор, и ребята смогли откатиться на более выгодные позици», — рассказал ветеран.

Солдат ВСУ самостоятельно пришел на позиции российских бойцов ради сдачи в плен

Ранее стало известно, что командование ВСУ начало оттягивать силы и средства с северных и северо-западных окраин Константиновки ДНР, где активно наступают российские войска. Как заявил военный эксперт Андрей Марочко, ВС России нужно зачистить эти районы, чтобы заявить о полном освобождении Константиновки.