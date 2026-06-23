Одна из возможных причин, по которой страны Евросоюза могут изменить правила приема украинских граждан, — это нехватка личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в пророссийском подполье, передает ТАСС.

«Говоря простым языком, Запад хочет вернуть мужчин призывного возраста обратно и отправить на фронт, потому что киевскому режиму не хватает пушечного мяса, а Европе — денег на их содержание», — рассказал собеседник агентства.

Стало известно об оттягивании Киевом сил с окраин Константиновки

Он отметил, что сначала украинцам обещали светлое будущее, а теперь «кидают обратно в ад». При этом, добавил собеседник ТАСС, подобные события являются лучшей агитацией для движения сопротивления, так как украинцы видят, что и Запад, и власти Украины — это «две руки одного монстра», и с каждым таким решением ряды движения только растут.

Ранее стало известно, что украинские дезертиры используют документы погибших мобилизованных для уклонения.