Иностранные истребители сопроводили ракетоносцы РФ во время полета над двумя морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полет в небе над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что во время полета экипажи Ту-160 выполнили дозаправку топливом в воздухе. Истребители МиГ-31 сопровождали Ту-160.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», — отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что все полеты российских Воздушно-космических сил выполняются согласно международным правилам использования воздушного пространства. А дальняя авиация летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей регулярно.
10 дней назад шведские истребители JAS 39 Gripen дважды поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов Су-24 и Су-34 над Балтийским морем недалеко от воздушного пространства королевства.
Ранее Германия пригрозила России «единым фронтом» после ЧП с дроном в Румынии.