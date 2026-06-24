Американский военный аналитик, отставной офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала заявил, что США, хотя и делают вид, что не участвуют в украинском конфликте, на самом деле являются его главной движущей силой.

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По его словам, Вашингтон использует Европу как посредника, создавая видимость невовлечённости и дистанцируясь от провокаций против России, но при этом управляет всей прокси-войной.

Берлетик подчеркнул, что никаких серьёзных противоречий между США и Европой по украинскому вопросу никогда не было и нет: даже когда стороны притворяются, будто между ними произошёл разрыв, Соединённые Штаты продолжают фактически руководить конфликтом.

Ранее сообщалось, что Рютте призвал нарастить производство оружия и пополнить арсеналы НАТО.