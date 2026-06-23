Раскрыто происхождение упавшей в Воронеже ракеты

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сравнил носовой обтекатель ракеты Storm Shadow, найденный после удара в Воронеже, с аналогичным обтекателем из Луганска и обтекателем на самой ракете.

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На основании этих материалов канал пришел к выводу, что сообщения о возможном применении американских боеприпасов ERAM пока не подтверждаются. По имеющимся данным, речь, вероятно, идет об использовании крылатых ракет Storm Shadow либо их французского аналога SCALP-EG.

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