Появились кадры атаки дрона на судно, следовавшее в украинский порт

Беспилотники в ночь на понедельник, 22 июня, атаковали в Черном море сухогруз Victress, следовавший в один из украинских портов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах, опубликованных каналом, представлена горящая рубка судна и часть палубы.

Предположительно, видео было снято после того, как экипаж покинул судно, так как ни в рубке, ни на палубе нет моряков или их тел.

Ранее сообщалось, что дроны атаковали три сухогруза, направлявшихся в украинские порты. Один из них получил серьезные повреждения и загорелся, после чего экипаж был эвакуирован, тогда как два других судна сохранили мореходность и продолжили движение.

По мнению военных экспертов, суда могли перевозить вооружения и военную технику для ВСУ, направленную в рамках одного из пакетов помощи.

Аналитики отметили, что рост числа подобных инцидентов может заставить торговые компании избегать региона, что негативно отразится на поставках для Киева.