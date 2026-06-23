Трамп: ядерное оружие Ирана важнее экономической депрессии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос ядерного оружия у Ирана важнее риска экономического кризиса.

«[Экономическая] депрессия — это по-настоящему плохо. Ядерные вооружения приведут к депрессии быстрее. То, как мы (США. — «Газета.Ru») это делаем, вызывает то, что противоположно депрессии», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что, если Исламская Республика не будет соблюдать соглашение и поведет себя неподобающе, он сделает то, что должен.

Договоренности между США и Ираном о восстановлении безопасности судоходства в Ормузском проливе уже начали менять ситуацию на мировых сырьевых рынках. Инвесторы закладывают в цены возвращение значительных объемов нефти, металлов, удобрений, которые оказались под угрозой из-за напряженности в Персидском заливе.

Одним из наиболее чувствительных к этим изменениям рынков оказался алюминий. Как это событие повлияет на российский рынок алюминия и непосредственно на российского производителя «Русал» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее переговоры Ирана и США чуть не сорвались из-за Трампа.