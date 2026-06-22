Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев сообщил об объявлении опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности к отражению возможной атаки.

Жителям региона рекомендовано внимательно следить за официальными сообщениями и соблюдать меры предосторожности. При угрозе непосредственного удара необходимо зайти в помещение и отойти от окон.

Ситуация находится на контроле оперативных служб.