На Тайване стартовали пятидневные учения по повышению боеготовности
На Тайване начались пятидневные военные учения «Немедленная боевая готовность», направленные на проверку действий армии при возможном ухудшении обстановки. Об этом сообщает Associated Press.
Основная задача маневров — оценить, насколько быстро подразделения смогут перейти от повседневного режима службы к выполнению задач в условиях потенциального конфликта. Военные отрабатывают оперативное развертывание сил и реагирование на изменение ситуации.
Одним из наиболее заметных эпизодов учений стало появление бронетехники в городе Таоюань. По улицам и крупным автомагистралям населенного пункта, где проживают около 2,4 миллиона человек и расположен главный международный аэропорт острова, прошли танки и другие боевые машины.
К учениям привлечены военнослужащие 269-й пехотной бригады, которые провели патрулирование в городской черте. Подразделения также отрабатывают взаимодействие на местности и переброску сил.
В Министерстве обороны Тайваня заявили, что сценарии максимально приближены к реальным условиям. В программу включены действия с использованием боеприпасов, а также тренировка быстрого реагирования на различные угрозы.
Отдельный блок посвящен так называемым операциям в «серой зоне» — ситуациям, которые не перерастают в открытое вооруженное столкновение, но оказывают постоянное давление на систему безопасности. Речь идет, в частности, о полетах беспилотников вблизи острова и активности военных кораблей.
Учения проходят на фоне сохраняющихся разногласий между Пекином и Тайбэем. Китайские власти считают Тайвань частью своей территории и регулярно проводят военную активность рядом с островом. Тайваньская сторона расценивает такие действия как фактор давления и продолжает усиливать подготовку вооруженных сил.