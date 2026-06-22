Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot
В Эстонии захотели создать противоракетную систему наподобие Patriot. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Привлечь для этого планируется 115 миллионов долларов (более 8,5 миллиардов рублей).
«По словам источников, пожелавших остаться анонимными, поскольку процесс является конфиденциальным, компания Frankenburg ведет переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении финансирования», — говорится в публикации.