МИД Турции заявил о ранении своих граждан при ударе БПЛА по сухогрузу на Украине

Два гражданина Турции получили ранения в результате атаки беспилотника на сухогруз возле порта Черноморск на Украине. Об этом сообщается на сайте турецкого МИД.

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По данным ведомства, пострадавшие входили в состав экипажа судна под панамским флагом. В МИД отметили, что состояние раненых находится под контролем турецких дипломатических представительств в Киеве и Одессе.

В Анкаре выразили обеспокоенность последствиями эскалации конфликта на Украине для безопасности в Черном море. В ведомстве заявили, что подобные инциденты «угрожают интересам Турции» и создают риски для гражданского судоходства в регионе. Отмечается, что турецкая сторона довела свою обеспокоенность до властей России и Украины.

В МИД подчеркнули, что обеспечение безопасности гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов Турции, и призвали все стороны конфликта принять меры для снижения напряженности в регионе.

29 мая в Черном море беспилотники атаковали судно ANT, шедшее под флагом Вануату и принадлежащее турецкой компании. Отмечается, что на борту от удара вспыхнул пожар, который украинские моряки оперативно потушили. Инцидент произошел, когда корабль шел из порта Одесской области в Турцию.