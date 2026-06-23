Силы ПВО РФ сбили 462 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны Министерства обороны России за отчётный период уничтожили 462 украинских дрона, также 13 авиационных бомб и пять крылатых ракет Storm Shadow британского производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Перехват 13 авиационных бомб (вероятно, оснащенных модулями коррекции и планирования) и пяти ракет Storm Shadow позволил предотвратить их падение на заявленные цели и минимизировать возможные разрушения на земле.

Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства (французский аналог — SCALP-EG) поставляются Киеву с весны 2023 года. Это малозаметное высокоточное оружие с дальностью поражения более 250 километров, которое ВСУ используют для ударов по глубоко эшелонированным целям: командным пунктам, складам боеприпасов и критически важным мостам.

Массированное применение ударных БПЛА, в свою очередь, стало основной тактикой Украины для изматывания российской системы ПВО и атак на тыловые объекты, что требует от военных постоянного наращивания потенциала противовоздушной обороны.