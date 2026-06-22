Очевидцы описали ракетный удар ВСУ по Воронежу

Жители попавшего под ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) Воронежа рассказали, что во время атаки слышали громкие взрывы. Их слова приводит портал «Воронежские новости».

После громкого звука в воздухе как будто летали осколки, но подойти к окну я не рискнула жительница Воронежа

По словам очевидцев, в некоторых домах полностью выбило окна, а в помещениях был дым. Местные жители также рассказали, что, находясь в квартирах, чувствовали запах гари.

«Слышно было четыре громких звука, похожих на взрывы. Если открыть окна в квартире, запах гари сразу заполняет помещение», — приводит издание слова местных жителей.

О ракетной атаке ВСУ на Воронеж стало известно 22 июня. По предположительным данным, украинские военные использовали для удара крылатые ракеты Storm Shadow. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате атаки как минимум три человека получили ранения.