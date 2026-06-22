Появились подробности о найденном в Эстонии украинском ударном дроне

Местный житель во время покоса травы обнаружил на поле ударный дрон, запущенный в начале июня операторами ВСУ, рассказал журналистам телерадиокомпании ERR руководитель бюро Департамента полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп.

По его данным, дрон, снаряженный 5 кг взрывчатки, 3 июня был запущен украинскими боевиками по цели на территории противника, сбился с курса и упал на поле в волости Рыуге уезда Вырумаа.

Чиновник пояснил, что украинские дроны были обнаружены радарами военно-воздушных сил, на перехват беспилотников были отправлены дежурные истребители.

По его словам, радары не смогли проследить путь БПЛА, потеряли с ними контакт. Вместе с тем, заметил он, радиолокационная отметка одного из беспилотников исчезла неподалеку от места, где позже удалось обнаружить обломки.

«[Сельчанин], отправившись косить [10 июня], обнаружил, что в высокой траве лежит дрон. И на дереве еще оставались некоторые части дрона, так что, по всей видимости, он оттуда упал», — разъяснил Пуусепп.

Руководитель бюро констатировал, что больше упавших дронов в Эстонии обнаружено не было.

Волость Рыуге расположена в центральной и южной части уезда Вырумаа, на возвышенности Хаанья и окружающих её земель. Граница с Псковской областью РФ проходит у деревень Парму и Кивиора.