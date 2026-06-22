Названа скрытая цель переброски войск ФРГ к границам Белоруссии

Истинной целью масштабного развертывания сил бундесвера в Литве является создание плацдарма на случай блокады Калининградской области. Об этой скрытой подоплеке переброски немецких войск к границам Белоруссии Рамблеру рассказал политолог Александр Камкин.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что ФРГ планирует направить в Литву почти пять тысяч военнослужащих, которые составят основу двух батальонов на постоянной основе к концу 2027 года. На данный момент в республике уже дислоцированы 1,8 тысячи солдат Германии, проводящих учения вблизи белорусской границы. В руководстве сухопутных войск ФРГ подтвердили, что ради обеспечения полной боеготовности бригады в установленные сроки военное ведомство не исключает принудительного привлечения личного состава.

Официально Германия и руководство Североатлантического альянса объясняют наращивание военного присутствия в Прибалтике необходимостью защиты восточных рубежей. Однако за этими действиями кроется подготовка к конкретным сценариям гипотетического столкновения. Как отметил Камкин, дислокация немецкой бригады напрямую связана с геополитическим положением Калининградской области и так называемого Сувалкского коридора.

Пять тысяч военнослужащих — это номинальная численность усиленной танковой бригады. На данный момент собран контингент порядка 1800 человек, который планируется довести до пятитысячного состава. Официально НАТО и Германия мотивируют это тем, что необходимо усиливать восточные фланги альянса, поскольку Россия якобы "обязательно нападет к 2029 году". Но на самом деле это создание дополнительного напряжения на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Дислокация бригады говорит о том, что противник исходит из сценария, при котором Россия может пытаться пробить Сувалкский коридор к Калининградской области. Соответственно, это одновременно и давление на Беларусь, и попытка усилить участок литовской территории. Данная бригада размещается там как раз для отражения возможных действий Москвы в случае, если со стороны НАТО начнется блокада Калининграда и Россия будет вынуждена пробивать сухопутный коридор. Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Специалист подчеркнул, что развертывание полноценного немецкого контингента у рубежей Союзного государства неизбежно ведет к росту градуса напряженности в регионе. Подобный шаг Берлина воспринимается Минском и Москвой как прямая демонстрация недружественных намерений. Говоря о неизбежной эскалации и возможных ответных шагах со стороны Минска, Камкин отметил, что действия стран альянса вынуждают союзников переходить к жестким оборонительным мерам.

«Здесь, безусловно, идет речь об эскалации напряженности. Какого ответа можно ожидать в связи с этими действиями Берлина? Во-первых, это усиление воинской группировки — в том числе и самой белорусской армии — на данном направлении. Во-вторых, неизбежно произойдет интенсификация работы всех средств разведки. В целом же сейчас приходит четкое понимание того, что страны НАТО в своих планах изначально исходят из агрессивной стратегии поведения».

Белоруссия обеспокоена темпами милитаризации Европы. Об этом ранее заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета.