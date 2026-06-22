Киев скрывает проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за критического значения данного узла для устойчивости всего фронта в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Сдача Константиновки означает фактическое открытие прямого оперативного пространства для выдвижения Вооруженных сил РФ к Краматорску — главному административному и военному центру удерживаемой ВСУ части ДНР», — говорится в публикации.

Следствием сражения за Краматорск станет критическое ослабление обороны Славянска украинскими подразделениями. Уточняется, что ВСУ не смогут обеспечивать живой силой оба направления из-за нехватки бойцов.

Ранее стало известно о продвижении за сутки армии России в Константиновке. Сообщалось, что за сутки российские военные провели зачистку еще 103 зданий.