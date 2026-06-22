Попытка беспилотников ВСУ атаковать Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье преследовала цель нарушить космические коммуникации и работу оборонно-промышленного комплекса страны, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он поделился своим мнением в беседе с «Лентой.ру».

«Космос — это часть оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Пытаются нарушить космические коммуникации, наши возможности использования комплекса в оборонных целях. У нас же не один Starlink — свет клином на нем не сошелся», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что атака не достигла результата, и призвал спецслужбы тщательно разобраться, кто именно стоял за запуском беспилотников. По его словам, кроме Вооруженных сил Украины (ВСУ), есть и заинтересованные лица на Западе, которые не только поставляют технику, но и участвуют в организации боевых действий против России.

БПЛА атаковали подмосковный Центр космической связи "Дубна"

«Надо выявлять всю цепочку — от поставки до организации и в обратную сторону. Должны ответить все поголовно, причем пофамильно и персонально. России стоит не просто отвечать на подобные атаки, а задавать вопросы, причем настолько тяжелые, что под их грузом противоположная сторона может обрушиться. Мы не подсудимые, чтобы все время отвечать», — заключил Колесник.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье. В организации рассказали, что атака была массированной, однако функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено.