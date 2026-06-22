«Радиостанция Судного дня» передала три послания спустя три дня перерыва

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала третье загадочное сообщение за день. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции была зафиксирована в понедельник, 22 июня, в 11:33 мск (двойное сообщение), 13:28 мск, 14:29 мск.

По традиции, трансляции содержали набор букв и цифр, а также слова «статонант», «обедобуян», «клыкотрюм».

«НЖТИ 14930 ГЛАЗИЩЕ 8448 5597», — говорилось в последнем по состоянию на 16:22 мск сообщении.

По данным канала, в июне станция вещает с перерывами. Так, трансляции не велись 2-10, 12-14, 16-17, 19-21 июня.

15 июня УВБ-76 передала в эфир три сообщения: «сломолунь», «карандаш» и «плица».18 июня станция передала сообщения в 10:50 мск и в 19:06 мск.

«НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547», — говорилось в первом сообщении.

Во втором, кроме слова «невысокий», три цифровых ряда: 54531, 9223 и 6768. Оба слова ранее не встречались в шифровках УВБ-76.