Стало известно, чего лишились ВСУ после взрывов в Одессе

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев считает, что мощный удар по нефтехранилищу в Одесской области мог парализовать обеспечение подразделений ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

О взрывах в Одессе сообщалось в воскресенье, 21 июня. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Лебедев отметил, что без горюче-смазочных материалов ВСУ теряют боеспособность, поэтому ликвидация тыловых запасов представляет собой критический удар по всей военной логистике Украины. Он указал, что в Одесской области нефтехранилище «не одно и даже не десяток».