Российские войска поразили украинское предприятие по производству дронов

Российские военные нанесли удар по украинскому предприятию по производству беспилотников «Генерал Черешня». Об этом компания сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Там указали, что предприятие сможет продолжить свою деятельность, несмотря на происшествие.

Украинская компания «Генерал Черешня» позиционирует себя как ведущего производителя FPV-дронов в стране.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов поделился с «Газетой.Ru» мнением, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев уже к будущей зиме будет располагать примерно 10 млн дронов могут оказаться правдой. Он отметил, что изначально Киев говорил о 7 млн дронов к зиме, теперь эти цифры корректируются в большую сторону. По его мнению, такие объемы достижимы, поскольку производство дронов будет развернуто не на самой Украине, а в нескольких европейских странах.

Ранее стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России.