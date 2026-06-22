В понедельник, 22 июня, в Минобороны России сообщили об успешных операциях ВС РФ под Красным Лиманом, Добропольем и в районе Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Воздушный таран под Красным Лиманом

На краснолиманском направлении расчеты ПВО группировки войск «Запад» обнаружили несколько украинских беспилотников R-18, рассказали в Минобороны. Информацию о целях оперативно передали операторам российских FPV-перехватчиков, находившихся на дежурстве в воздухе.

Для ликвидации аппаратов ВСУ операторы применили тактику воздушного тарана. Кадры объективного контроля подтвердили полное уничтожение украинских беспилотников в воздухе.

Ликвидация систем связи ВСУ под Добропольем

На добропольском направлении операторы ударных дронов ВС РФ обнаружили два комплекса спутниковой связи Starlink, сообщили в Минобороны России. Эти терминалы использовались украинскими силами для координации и передачи разведданных. Системы были уничтожены точечными ударами.

В этом же районе российские подразделения выявили и ликвидировали три ударных гексакоптера ВСУ, находившихся на позициях в режиме ожидания. Это позволило ограничить возможности украинских расчетов по ведению разведки и корректировке артиллерийского огня на этом участке.

Операция в Константиновке

В районе Константиновки расчеты воздушной разведки ВС РФ обнаружили перемещение пехоты ВСУ, сообщили в Минобороны. Пытаясь скрыться от наблюдения, украинские солдаты прятались в зданиях.

Координаты целей были переданы артиллеристам 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. В результате серии точных ударов позиции украинских сил были полностью ликвидированы.

Срыв ротации ВСУ

В окрестностях Константиновки операторы беспилотников ВС РФ выявили еще одну пехотную группу ВСУ на позициях. По цели нанесли удары расчеты FPV-дронов, рассказали в Минобороны.

Позже во время мониторинга были замечены два пикапа, перевозившие личный состав ВСУ для проведения ротации. Прямыми попаданиями беспилотников транспортные средства были ликвидированы.

Потеря центра и побег генералов: ВСУ столкнулись с хаосом в Красном Лимане

Удар по ВСУ на сумском направлении

Морские пехотинцы ВС РФ совместно с расчетами беспилотной разведки уничтожили пункт управления украинскими дронами на сумском направлении, сообщили в Минобороны России. Замаскированный объект, откуда велась координация полетов, был выявлен операторами БПЛА.

Координаты пункта в режиме реального времени поступили артиллерийским расчетам. Объект был выведен из строя точным попаданием. Это нарушило систему применения дронов ВСУ в этом секторе.

Операция против ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области операторы разведывательных дронов ВС РФ обнаружили транспортные средства ВСУ. На этих машинах к передовым позициям пытались доставить боеприпасы, провиант и партию ударных дронов, заявили в Минобороны.

Информацию оперативно передали расчетам FPV-дронов, которые нанесли удары по технике. В результате были уничтожены грузовые пикапы, квадроциклы и наземные роботизированные платформы ВСУ, а подвоз материальных средств на передовую был сорван.

Удар Ми-28

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ выполнил задание в зоне ответственности группировки войск «Центр», рассказали в Минобороны. Перед вылетом летчики получили координаты точек размещения личного состава и замаскированного узла управления дронами ВСУ.

По позициям ВСУ был нанесен удар легкой многоцелевой управляемой ракетой. Цель была успешно поражена, после чего вертолет вернулся на базу.