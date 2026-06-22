Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ на Курскую область

В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по селу 1-е Выгорное Тимского района Курской области погибла 67-летняя местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

БПЛА атаковал хозяйственную постройку на территории домовладения. От полученной минно-взрывной травмы женщина скончалась на месте. В соседнем доме в момент удара находились мать с ребенком — они не пострадали.

Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать необходимую помощь семье. Губернатор подчеркнул, что Тимский район не является приграничным, и назвал произошедшее циничными действиями против мирного населения. Он также заявил, что за этой атакой последует расплата.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.