Упавший на территорию Эстонии беспилотник ВСУ был начинён взрывчаткой
Беспилотник, упавший на территории Эстонии в ходе атаки Вооружённых сил Украины на российские регионы, содержал около пяти килограммов взрывчатого вещества. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.
По словам Пуусеппа, этот дрон, вероятно, является одним из тех, что были обнаружены на эстонской земле 3 июня — именно тогда в стране объявили предупреждение о воздушной угрозе. Стоит отметить, что украинские беспилотники неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии.
Как уточняется в публикации, местный житель, отправившийся косить траву, примерно две недели назад наткнулся на дрон с взрывчаткой на поле в волости Рыуге. По всей видимости, аппарат упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию. Пуусепп также добавил, что к дрону было прикреплено взрывное устройство массой около пяти килограммов.
Ранее, в марте, эстонская полиция информировала о том, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, неподалёку от Нарвы и границы с Россией. А в апреле местные СМИ сообщали об обнаружении на севере страны обломков, предположительно принадлежавших украинскому БПЛА.