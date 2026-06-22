Упавший на территорию Эстонии беспилотник ВСУ был начинён взрывчаткой

Беспилотник, упавший на территории Эстонии в ходе атаки Вооружённых сил Украины на российские регионы, содержал около пяти килограммов взрывчатого вещества. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, ссылаясь на руководителя бюро департамента полиции безопасности Эстонии Харриса Пуусеппа.

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По словам Пуусеппа, этот дрон, вероятно, является одним из тех, что были обнаружены на эстонской земле 3 июня — именно тогда в стране объявили предупреждение о воздушной угрозе. Стоит отметить, что украинские беспилотники неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии.

Как уточняется в публикации, местный житель, отправившийся косить траву, примерно две недели назад наткнулся на дрон с взрывчаткой на поле в волости Рыуге. По всей видимости, аппарат упал там в начале июня во время украинской атаки на Россию. Пуусепп также добавил, что к дрону было прикреплено взрывное устройство массой около пяти килограммов.

Ранее, в марте, эстонская полиция информировала о том, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, неподалёку от Нарвы и границы с Россией. А в апреле местные СМИ сообщали об обнаружении на севере страны обломков, предположительно принадлежавших украинскому БПЛА.