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В США признали успехи армии России по освобождению Донбасса

Свободная пресса

ВС РФ методично продвигаются к Краматорску и Славянску. Эти города были главной линией обороны ВСУ на Донбассе. Теперь их судьба предрешена, пишет The New York Times.

В США признали успехи армии России по освобождению Донбасса
© РИА Новости

Издание подчеркивает, что Украина годами укрепляла эту зону. Но российская армия, имея численное и огневое превосходство, постепенно перемалывает оборону.

«Магазины закрываются. Люди эвакуируются и уезжают. Жить здесь страшно», — уточнил один из собеседников издания.

Уточняется, что волонтеры уже не могут добраться до некоторых городов из-за опасности.

«Наступит момент, когда мы не сможем туда поехать», — признает другой источник из числа волонтеров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко говорил, что ВС РФ в течение недели разгромили подавляющую часть подразделений ВСУ в Константиновке и Красном Лимане.