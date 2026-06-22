ВС РФ методично продвигаются к Краматорску и Славянску. Эти города были главной линией обороны ВСУ на Донбассе. Теперь их судьба предрешена, пишет The New York Times.

Издание подчеркивает, что Украина годами укрепляла эту зону. Но российская армия, имея численное и огневое превосходство, постепенно перемалывает оборону.

«Магазины закрываются. Люди эвакуируются и уезжают. Жить здесь страшно», — уточнил один из собеседников издания.

Уточняется, что волонтеры уже не могут добраться до некоторых городов из-за опасности.

«Наступит момент, когда мы не сможем туда поехать», — признает другой источник из числа волонтеров.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко говорил, что ВС РФ в течение недели разгромили подавляющую часть подразделений ВСУ в Константиновке и Красном Лимане.