Откуда ВСУ могли атаковать ракетами Воронеж

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что атака ВСУ по Воронежской области была организована с территории Харьковской области. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Глава Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что ПВО уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей в небе над Воронежем. В городе пострадали три мирных жителя, один из них находится в тяжелом состоянии. Производственные объекты одного из предприятий, несколько многоквартирных домов и автомобилей были повреждены.

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Дандыкин считает, что ВСУ могли использовать для атаки британские ракеты Storm Shadow, имеющие дальность около 300 километров. Военный отметил, что Воронеж находится недалеко от зоны боевых действий.