Стало известно, откуда ВСУ наносили удары по Московской области

Атаковавшие Москву дроны могли вылететь с северной части Украины. Такое мнение высказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

По данным Минобороны России, сегодня ночью и утром над российскими регионами был сбит 301 украинский БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате 80 вражеских беспилотников, направлявшихся к столице.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации, академика Российской инженерной академии Максима Кондратьева, БПЛА по Москве были выпущены с территории Украины.

«Что касается места запуска беспилотных комплексов, они могли взлететь в Харьковской области, вероятно, они шли из северной части Украины», — отметил эксперт.

Ракетная опасность объявлена в Московской области

Напомним, что в столичных аэропортах — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском — из-за украинской атаки в целях безопасности вводились временные ограничения на прилет и вылет самолетов и были задержаны десятки рейсов.