Чем Россия ответит на европейскую ракетную программу для Украины

Нидерланды финансируют производство около 700 крылатых ракет Ruta Block 1 для Украины. Дальность — 300 километров, боевая часть — 150 килограммов, малозаметный низковысотный профиль полета, помехозащищенная навигация, — отмечает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Это не жест поддержки — это серийное производство в рамках системной европейской ракетной программы. О том, чем Россия может на это ответить, военный аналитик рассказал в своем канале.

© Кадр из видео Минобороны России

Как уточняет Андрей Клинцевич, это только начало линейки. Block 1 — базовая версия, дальность — 300 километров. Block 2 проходит летные испытания прямо сейчас. Block 3 с дальностью до 2 000 километров разрабатывается совместно с Rheinmetall, испытания запланированы на 2027 год.

«Европа не просто поставляет оружие — она строит собственную ракетную промышленность под конкретную войну, наращивая дальность и мощность с каждым поколением», — объясняет военный аналитик.

Как мы это будем встречать? Как рассказывает эксперт, Ruta летит на малой высоте, огибает рельеф, идет со скоростью до 800 км/ч. Главная сложность для ПВО — именно низковысотный профиль: радары С-400 оптимизированы под баллистические и высотные цели, а на малых высотах горизонт обнаружения резко сужается из-за кривизны земли. Электронное подавление тоже затруднено — навигация помехозащищенная.

«Первый и главный ответ — «Тор-М2», — объясняет Андрей Клинцевич. — Этот комплекс заточен именно под низколетящие малоразмерные цели: обнаруживает на дальности свыше 30 километров, работает в движении, в любую погоду. Против дозвуковой крылатой ракеты — реальный инструмент, если развернут заблаговременно в нужном районе».

Второй эшелон, как говорит эксперт, это С-400 с ракетами 9М96Д. При наличии внешнего целеуказания или загоризонтного обнаружения — вполне способен работать по таким целям. Вопрос не в возможностях системы, а в плотности покрытия.

А вот здесь, по словам эксперта, главная проблема. 300 километров — это удары по Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областям и глубже. Объектов потенциального поражения там тысячи: склады топлива, железнодорожные узлы, мосты, энергетика. Прикрыть все физически невозможно. 700 ракет, примененных грамотно, — распределено, с разных направлений, с временным разносом залпов — это задача не для одного дивизиона. Это математика насыщения: даже хорошо выстроенная многоуровневая ПВО пропустит часть.

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Как говорит военный аналитик, российское ПВО — серьезная многоуровневая система с реальными возможностями против крылатых ракет. Но ответом должна быть не только перехватывающая, но и подавляющая стратегия: уничтожение производственных мощностей, пусковых и носителей до старта. Тем более что европейцы уже ясно обозначили: 700 штук Block 1 — это не предел. Дальше — Block 3 с дальностью 2 000 километров.