«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные сообщения

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала новые сообщения с загадочными словами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Первое сообщение было передано в 11.33 мск — в нем содержались слова «станонант» и «обедобуян». Позднее, в 13.28 мск, были передано сообщение со словом «клыкотрюм».

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Смысл и цель ее сообщений остаются тайной.

«Радиостанция Судного дня» активизировалась после двухдневного затишья

В прошлый раз станция была активна 18 июня. Тогда в эфир вышли два сообщения — они содержали слова «ощупывание» и «невысокий». 15 июня были переданы слова «карандаш», «плица» и «сломолунь».