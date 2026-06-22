Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью для NEWS.ru заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применять метеозонды в сочетании с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для нанесения ударов вглубь российской территории.

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Это заявление прозвучало на фоне анонса Владимира Зеленского о возможных атаках на расстоянии до 3 тысяч километров от украинской границы.

По словам аналитика, ВСУ отрабатывали варианты атак с использованием ракет «Фламинго» и воздушных шаров.

Он пояснил, что метеозонды могут быть привязаны к дронам, таким как Hornet, что позволяет им достигать высоты до 20 километров и пролетать значительные расстояния, оставаясь практически невидимыми для радиолокационных станций.

Кнутов также упомянул, что Украина, вероятно, заимствовала эту идею у США, которые применяли подобные методы в прошлом.

Собеседник издания отметил, что российские войска научились сбивать такие цели, и теперь необходимо быть готовыми к новым вызовам, связанным с использованием этих технологий в конфликте.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что угрозы, высказанные Владимиром Зеленским в отношении Белоруссии, воспринимаются как попытка спровоцировать новый кровавый конфликт в центре Европы.