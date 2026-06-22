«Герани» отрезали ВСУ от запорожского топлива

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» уничтожили в Запорожской области хранилище горюче-смазочных материалов, которое использовалось в интересах ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

ТАСС отмечает, что российские военные подтвердили успех операции, опубликовав кадры объективного контроля. Удар по объекту на нефтебазе «Канцеровка» в районе поселка Высокогорное нанесли специалисты войск беспилотных систем.

ТАСС подчеркивает, что на представленных Минобороны кадрах зафиксирован момент точного попадания дрона-камикадзе. В результате атаки инфраструктура снабжения ВСУ получила серьезные повреждения. Это ударило по логистике и обеспечению украинских подразделений топливом.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 1 440 военнослужащих за сутки. ВС РФ поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 142 районах.