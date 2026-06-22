Пока российские штурмовики выдавливают противника из городской застройки Красного Лимана, в рядах ВСУ зреет хаос — без прямого командования, боеприпасов и продовольствия боевики пытаются цепляются за окраины, однако все попытки переломить ситуацию оборачивается потерями. Как сообщает aif.ru, о ходе зачистки рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Командование ВСУ предприняло серию отчаянных попыток деблокировать группировку в районе Красного Лимана. На помощь были спешно переброшены бронегруппы, однако контратака провалилась.

По словам Матвийчука, во отличие от хаотичных метаний, на смежных участках фронта, в Красном Лимане противник пока сохраняет остатки организованного сопротивления, но изменить оперативную обстановку ВСУ уже не в силах.

«В течение суток туда были попытки перебросить бронированные группы, враг понес огромнейшие потери. Контратаковать здесь ВСУ уже не пытаются из-за больших потерь. Красный Лиман, кстати, начали зачищать по типу Константиновки», — заявил он.

На фоне неудач положение в вопросе управления для украинского гарнизона становится критическим. Группировка фактически обезглавлена. По некоторым данным, крупное командование уже бросило солдат ВСУ, уехав на другие направления. Это сказалось на моральном духе личного состава — в войсках зреет четкое понимание неизбежного поражения. Учащаются попытки дезертирства, которые пока пресекаются заградотрядами.

«Но я думаю, что когда дойдет до критической точки, когда перестанут полностью поступать патроны и, самое главное, продукты, вот тогда они начнут разбегаться», — спрогнозировал Матвийчук.

Снабжение гарнизона практически парализовано действиями штурмовиков. Военный эксперт заявил, что перерезаны основные логистические центры. У противника проблемы с медикаментами, боеприпасами и продовольствием.

Пленный ВСУ: удержать Красный Лиман уже невозможно

Лишенные снабжения и командования, основные силы ВСУ оттеснены с выгодных рубежей. Согласно оперативной информации, центр Красного Лимана уже полностью освобожден. В настоящее время остатки украинских формирований пытаются удерживать лишь второстепенные позиции — окраинные блиндажи и естественные природные барьерные рубежи.