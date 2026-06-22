Российские БПЛА добрались до путей снабжения: Украину оставят без помощи

Военные обозреватели уже окрестили работу российских БПЛА по украинским объектам минувшей ночью «тихой». Пока дроны Незалежной в очередной раз пытались массово атаковать наши регионы, «Герани» избирательно наносили удары по «болевым точкам» Украины. Били немного, но больно...

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По данным военного обозревателя Сергея Лебедева, к утру 22 числа по объектам Незалежной было нанесено 13 ударов. Основной целью стали логистические узлы, через которые идут поставки западной военной помощи, а так же склады, где эта помощь копится и хранится. Логику ударов легко отследить по карте Украины. Ровенская область получила два удара - по западной железнодорожной инфраструктуре, по которой идут поставки из Польши. Там же находятся топливные склады перегрузочные базы техники.

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В Черкасской области под ударом оказались объекты в Умани. Это центральный логистический узел, через который идет перевалка военных грузом, где сосредоточены склады ГСМ. По ним и били.

В Одесской и Николаевской областях традиционно били по портам — в Очакове, Южном и Измаиле. Все три точки — важная составляющая в путях доставки западной военной помощи.

Днепропетровская область традиционно получила удар по Павлограду, где опять же сходятся в узел железнодорожные пути с запада на восток. А прифронтовые Сумская и Харьковская области приняли серию ударов по складам боеприпасов, ремонтным мощностям, пунктам временного размещения. Учитывая, что в предыдущие дни наши БПЛА и ракеты хорошо поработали по уничтожению сети автозаправок ( власти Сумской области с горечью сообщали, что не осталось ни одной целой заправки), по мостам через Днепр и самому ДнепроГЭСу, возможности обеспечения сил ВСУ топливом и боеприпасами были сильно снижены. Теперь стоит задача — взять под контроль пути поставки на Украину западной помощи. Обозреватель Сергей Лебедев дает такой анализ ситуации: «Отсутствие массированных серий компенсируется шириной охвата. В таких конфигурациях ключевым становится не разрушение отдельных объектов, а снижение устойчивости всей системы снабжения и реагирования»