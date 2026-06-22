С мест относительно надежные источники сообщили, что в течение последних семи дней российская армия продолжала усиливать свои позиции в Красном Лимане, опираясь на шквальный огонь артиллерии.

После того, как наши взяли мкр. Южный, основной очаг сопротивления бандеровцев сосредоточен вокруг больницы и железнодорожного вокзала.

УкроСМИ (заблокированы в РФ), ссылаясь на свои источники в 63-й ОМБр, пишут, что “город фактически превратился в “серую зону” (читай: контроль его украинской армией полностью утрачен), во многих районах продолжаются спорадические столкновения между российскими и украинскими войсками”.

МОУ и Генштаб ВСУ ожидаемо отрицают “серую зону”, но признают, что “по состоянию на 21 июня направление остается крайне напряженным. За сутки зафиксировано более 20 штурмов”.

При этом командование ряда бригад, судя по всему, пытается самостоятельно влиять на обстановку, принимая противоречивые решения. Пока “херои” в самой фортецi мечтают отсюда выбраться, наиболее твердолобые укро-полковники погнали свои обескровленные пiдроздiли в город.

Фиксируется активизация ВСУшников, обдолбанных американской боевой наркотой, к северо-востоку от Дробышево в попытке продвинуться в сторону Зеленой Долины, чтобы поддержать наступление других захисников к северу от Карповки и ослабить огневое давление российской армии на окруженные нацбаты к востоку от Ставков.

В самом городе под контроль ВС РФ перешёл храм Иверской иконы Божией Матери, а также кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Наши силы вышли к станции Зелёный Клин, а удары фугасными авиационными бомбами по мосту через Северский Донец отрезали остатки украинских сил в высотках на юге города от снабжения.

В сводке Минобороны России сообщается, что штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания.

В населенном пункте Щурово (ДНР) в здании бывшего пансионата авиацией уничтожено до 30 боевиков из состава 63-й механизированной бригады ВСУ, которые покинули “фортецю”.

Военный эксперт киевской “Экономической правды” лютый русофоб Богдан Мирошников призывает смотреть на картину в целом, дескать, на восточном берегу Северского Донца всё взаимосвязано.

Он пишет, что российские войска постоянно перебрасывают резервы в сектор Лиман (у нас – Красный Лиман) для проведения синхронного разнонаправленного наступления. ГрВ “Запад” давит бандеровцев по трем направлениям: в направлении реки Оскол через Коровий Яр в сторону Рубцов, непосредственно к городу через коридор Торское – Ямполь, а также через район Серебрянского леса.

По его мнению, эти действия направлены на то, чтобы вынудить к отступлению или создать "котел", угрожающий в конечном итоге разгромом всей лиманской группировки ВСУ.

В какой-то мере эта “пожалейка” согласуется с оценкой ситуации, которая озвучивается украинским мониторингом, претендующим на объективность.

Самостийные милитари-блогеры признают, что российские штурмовые подразделения (в частности, 25-я общевойсковая армия) прорвались вглубь города, захватили десятки местных административных и жилых зданий и установили функциональный огневой контроль над украинской логистикой.

В частности, “Женщина с косой” опубликовала “слухи из Генштаба”, согласно которым в Красном Лимане фактически зажаты 4 бригады ВСУ. В “котле” оказалось 8 тысяч “хероев”, многие из которых тяжелые “трехсотые”. Время идет не на недели и даже дни, а на часы.

Прямо сейчас закрывается последний маршрут через горлышко в районе ж/д станции Лиман, после чего будут (или уже) заблокированы, причем на “земле”, 53-я, 63-я ОМБр, 120-я и 117-я бригады ТрО, вернее то, что от них осталось.

На этом фоне официалы украинской военщины призывают не доверять сообщениям о крахе ВСУ в Красном Лимане. Типа, захват русскими отдельных опорных пунктов или объектов не означает падения всей городской обороны. Собственно, то же самое они один в один говорили о битве за Покровск (у нас – Красноармейск), когда в городе наблюдалась агония сопротивления захисников.

Можно сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре, но кадры уничтожения нашими дронами всего, что движется в сторону города на вражеском логистическом хабе Дробышево – Зеленый Клин, очень даже впечатляют.

На них беспилотники-ждуны “просыпаются” при проезде наземных роботов-тележек и ББМ и атакуют их в спину. Идет жесткое ФАБирование противника в н.п. Щурово и Маяки.

По самой последней информации источника в самостийном Генштабе, который в свое время первый сообщил о сдаче Авдеевки, Сырский якобы отдал-таки негласный приказ оставить Красный Лиман и начинать отвод военных ВСУ.

Это первый прецедент, когда главком идет против решения Банковой и не удерживает город до последнего. Просто у него кончаются солдаты, и даже “мясник” начал экономить, понимая, что воевать придется долго.