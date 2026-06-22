Беспилотники атаковали Центр космической связи в Подмосковье

В Московской области беспилотники ВСУ атаковали Центр космической связи "Дубна".

Об этом сообщает пресс-служба головной структуры центра - ГП "Космическая связь".

"Была массовая атака беспилотников. Персонал центра не пострадал", - цитирует ТАСС сообщение предприятия.

Работа телевизионного вещания и связи в результате атаки не была нарушена.

Стало известно, откуда ВСУ наносили удары по Московской области

Центр космической связи (ЦКС) "Дубна" - крупнейшая станция космической связи в России. Обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

ЦКС работает с 1980 года. Оборудование расположено в городе Дубна Московской области.