ТАСС: Попытка атаки дронов ВСУ на Москву стала одной из самых крупных за два года
Попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала одной из самых крупных за два года. Такие подсчеты в понедельник, 22 июня, привел ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу силами ПВО с начала суток было сбито 84 БПЛА. До этого наибольшее количество БПЛА — более 190 украинских беспилотников — уничтожили 18 июня, что стало самой крупной атакой ВСУ на город за два года, передает агентство.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму временно приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничения действуют с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года.
22 июня в Гусь-Хрустальном произошло падение украинского беспилотника. В целях безопасности из зоны падения дрона эвакуировали жителей трех многоквартирных домов.
В этот же день «Военкоры Русской весны» сообщили, что после взятия под контроль Константиновки главной задачей российских войск станет взятие под контроль Славянска и Краматорска — там состоится главная битва за Донбасс.