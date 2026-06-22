Ракетная опасность объявлена в Московской области, возможны перебои в работе интернета.

Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на приложение для экстренных оповещений «112 МО».

«В официальном приложении для экстренных оповещений «112 МО» появилось уведомление о ракетной опасности по всей Московской области», — пишет канал.

Жителям региона рекомендовали укрыться в здании или на парковке.

За час ракетную опасность объявили сразу в 12 регионах страны.

Стало известно об атаке ВСУ ракетами по российскому городу

По данным мэра столицы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Это одна из крупнейших попыток атаковать город за два года.