Глава Воронежской области рассказал о последствиях атаки ВСУ

Глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал жителей региона об отмене режима ракетной опасности через свой официальный канал в Telegram.

Соответствующее заявление было опубликовано после того, как дежурные расчёты противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали в воздушном пространстве над областным центром несколько быстро движущихся целей.

Как уточняется в сообщении губернатора, работа сил ПВО позволила предотвратить более серьёзные последствия, однако без разрушений не обошлось. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали три человека, причём состояние одного из них оценивается медиками как тяжёлое.

Нанесён материальный ущерб — повреждения получили производственные корпуса одного из воронежских предприятий, а также элементы фасадов, оконные блоки в нескольких многоэтажных жилых домах и некоторые припаркованные автомобили.

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Гусев отметил, что сбор и обработка информации о точных масштабах разрушений продолжаются. Все профильные оперативные подразделения в настоящее время находятся на местах происшествий, ликвидируя последствия и оценивая нанесённый ущерб.