ВСУ спрятали три тяжелых квадрокоптера на крыше жилого дома в Донецке

Под прикрытием ночного массированного налета Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили три тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше жилого здания в центре Донецка. Их хотели использовать в дневное время для удара по мирному населению. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил штаб обороны ДНР.

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— Данные дроны удалось обезвредить благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили о «приземлении» дронов на крышу в УФСБ России по Донецкой Народной Республике, — говорится в публикации.

22 июня в Гусь-Хрустальном произошло падение украинского беспилотника. В целях безопасности из зоны падения дрона эвакуировали жителей трех многоквартирных домов. Пострадавших в результате инцидента нет.

В этот же день в городе Щекино Тульской области беспилотник Вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.

До этого в результате атаки FPV-дронов ВСУ на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.