Губернатор раскрыл подробности ракетной атаки на Воронеж

Три человека пострадали в результате атаки по Воронежу. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько «высокоскоростных воздушных целей» в небе над городом. Повреждения получили производственные объекты одного из предприятий, фасады и остекление нескольких домов, ряд автомобилей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Гусев добавил, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы. Губернатор напомнил, что кадры последствий в Сети распространять запрещено. Жителей призвали не приближаться к обломкам.

Напомним, что об объявлении ракетной опасности в Воронежской области Гусев объявил в 11:40 мск. Сейчас она отменена.