«Страшные ястребы» Германии: чем известны угрожающие РФ немецкие генералы

Командующие ВВС и сухопутной армией Германии Хольгер Нойманн и Кристиан Фройдинг заявили о готовности воевать с Россией, в том числе и о необходимости ударить по Калининграду. Чем известны немецкие генералы, и как они получили свои должности, разбиралось издание Life.ru.

Ранее командующий ВВС ФРГ Хольгер Нойманн рассказал в беседе с журналистами газеты The Telegraph, что немецкие войска готовы наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря в случае возможного конфликта с Россией. Он также заверил, что готов «сражаться с Россией уже сегодня ночью».

При этом 57-летний Нойманн обучался на авиабазах в Британии и США: в Коттесморе в графстве Ратленд, Гудьире в штате Аризона и Шеппарде в Техасе. Он долгие годы руководил пресс-службой Минобороны ФРГ, а должность главы Люфтваффе получил всего год назад. Генерал не скрывает, что попал в ВВС только благодаря матери: она занимала там высокий пост.

Сейчас активно распространяется информация, что Нойманн управлял бомбардировщиком в Афганистане в 2014 году, однако, согласно старой неисправленной биографии, он в то время служил «штабсофицером» отмечает издание.

Также известно, что Хольгер Нойманн родом из западногерманского городка Ульм и всю жизнь является поклонником киносаги «Звездные войны». Даже сейчас в его рабочем кабинете хранится шлем Люка Скайуокера, собранный из конструктора «Лего».

В свою очередь командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг подчеркивал, что немецкие войска «должны быть готовы к бою с Россией к 2029 году, а лучше — намного раньше». И немецкие солдаты, по его мнению, «должны ежедневно совершенствовать возможности для «ночных боев»».

По данным издания, Кристиан Фройдинг с одной стороны, служил в стабилизационных войсках НАТО на территориях Боснии и Герцеговины, а также Афганистана, с другой — прославился как «вирусный ютуб-генерал».

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Кристиану Фройдингу 54 года, он родом из Баварии. После службы в горячих точках он отучился на политолога в Мюнхенском университете Бундесвера и долгие годы был «адъютантом» нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Широкую известность получил, когда возглавил правительственный ситуационный центр по Украине. Именно тогда пресса прозвала его «вирусным ютуб-генералом». Фройдинг считается лучшим в Германии обозревателем по украинскому кризису», — говорится в статье.

При этом в ряде СМИ отмечалось, что генерал имеет «фанатичную до боли амбициозность». Он был назначен командующим сухопутными войсками осенью прошлого года. Его ролики на YouTube набирают от сотни тысяч, а иногда и более миллиона просмотров.