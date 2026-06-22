Украину призвали не надеяться на усиление помощи США

Даже если война в Иране завершится завтра, Украине не стоит ждать усиления помощи со стороны США.

Об этом заявил экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, чьи слова приводит УНИАН.

«Поэтому, даже если война с Ираном завершится уже завтра, я не ожидаю скорого усиления помощи Украине средствами противовоздушной обороны. Этот пробел, вероятно, придется восполнять европейским странам и Канаде», — сказал Ходжес.

В связи с этим он предположил, что президент Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос на саммите «Большой семерки». Военный выразил надежду, что Германия, Великобритания, Франция и другие партнеры согласятся увеличить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны.

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До этого Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает всеми техническими возможностями для производства ракет к системам ПВО Patriot, необходима лишь лицензия от США. По его словам, в Белом доме «осознают» этот вопрос и готовы его решить. Президент Украины напомнил, что США передали лицензию на производство ракет Германии, которая уже создает снаряды. Украина, как и ФРГ, обладает соответствующими возможностями, заверил он.

Ранее в США оценили боеспособность украинской ПВО.