Российские атаки складываются в единый план, к которому Киев оказался не готов. Как сообщает «Царьград», киевский режим тем временем продолжает угрожать Белоруссии, не имея сил для реального вторжения.

Решающая фаза

Наступление ВС РФ переводит боевые действия в решающую фазу, охватывая как центральные направления, так и периферию. Все российские атаки были скоординированы в рамках единого плана, несмотря на сотни километров, которые их разделяют. Происходящее уже назвали сверхсекретным планом президента России Владимира Путина, министра обороны Андрея Белоусова и Генштаба ВС РФ.

На северном направлении ВС РФ предприняли атаки вдоль двух ключевых дорог, ведущих из Харькова в Белгород. Бойцы добились успеха у Казачьей Лопани, взятие которой перебивает логистику ВСУ сразу на нескольких участках и ставит под угрозу Харьков.

«Столь серьезное событие вынудило украинское командование экстренно перебросить на усиление пограничных подразделений 22-ю общевойсковую бригаду. Хотя это и позволило замедлить дальнейшее продвижение русских сил вглубь украинской обороны, переброска была осуществлена явно с существенным запозданием», — заявил военнопленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

В результате позиции противника оказались в уязвимом положении, поскольку ВСУ потеряли контроль над высотами в районе поселка Ветеринарное на севере.

Несколько недель назад в восточной части Харьковской области, в районе Двуречной, ВСУ предприняли контратаки, результат которых для украинцев оказался сверхпечальным. Украинские подразделения понесли тяжелые потери как в живой силе, так и в территориях, не сумев отбросить российских военных за Оскол. Под контролем ВС РФ находятся Фиголевка, Нововасильевка и Петроивановка, а ВСУ не только не могут предоставлять подкрепления из Харьковской области, но и сами нуждаются в поддержке в регионе.

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Отвлекающий маневр

На славянско-краматорском направлении после освобождения Рай-Александровки русские войска приступили к расширению наступательных действий по флангам. Тактика направлена на обеспечение дальнейшего продвижения в сторону Николаевки.

«Первоначально украинские подразделения были вытеснены из Никифоровки. Впоследствии неожиданно для ВСУ русская армия вместо полного закрытия кармана Липовка — Никифоровка провела успешную атаку на Юрковку, преодолев укреплённый противотанковый ров и канал Северский Донец — Донбасс, также взяв ряд украинских опорных пунктов», — заявил Антонюк.

Прорыв первой линии обороны за каналом открывает путь к дальнейшему продвижению. Бои за укрепленные районы между первой и второй линиями обещают быть ожесточенными, ведь значительная часть обороны выстраивалась еще с 2014 года. Однако потеря Рай-Александровки имеет критическое значение, поскольку она станет плацдармом для усиления ударных возможностей ВС РФ благодаря размещению антенн-ретрансляторов — это увеличит зону действия дронов.

Взятие любого из следующих населенных пунктов после Юрковки, Ореховатки и Никоноровки станет прямым шагом к окраинам Славянского и Краматорска. Кроме того, Николаевка, по сути, является пригородом Славянска, до которого в таком случае осталось лишь 3 км.

На фоне стремительного ухудшения оперативной обстановки усиление направления для Киева представлялось задачей первостепенной важности, однако реализация подкачала хуже обычного — стратегический резерв ВСУ был почти полностью уничтожен. Для этой цели удалось выделить и перебросить лишь один батальон с ореховского направления в Запорожской области. Это противоречит оценкам военных аналитиков, которые говорят о наличии у украинского командования резерва из 20 общевойсковых батальонов.

Обычный доукомплектованный батальон представляет собой группировку до тысячи солдат. «Мясные» нацбаты с мобилизованными могут достигать 9-10 тысяч. На выходе получается не 20 тысяч мертвых боевиков, а все 400, что в целом нивелирует такое понятие, как «стратегический резерв» для ВСУ.

Угрозы Минску

Владимир Зеленский продолжает угрожать Минску. Он потребовал убрать технику от границы, а позднее повторил ультиматум, заявив, что Белоруссия должна убрать все ретрансляторы. Сразу после второго ультиматума был нанесен первый массированный бомбовый удар по мосту через Днепр — атака прошла в районе ДнепроГЭС в Запорожье. Также удары наносились по крупной железнодорожной станции Запорожье-1, куда ВСУ активно подтягивают ресурсы для организации обороны города.

Военный обозреватель Дмитрий Дегтярев уверен, что никакого вторжения ВСУ не будет. Ближайший город на территории Белоруссии к границе — это Гомель, однако до него 35 км. Во время вторжения в Курскую область украинской армии удалось пройти лишь 20 км. Для этого были задействованы почти 50 тысяч солдат в пике операции.

Сейчас Киев не способен выделить такие силы. Недавно они сняли всего бригаду с Константиновского направления — результат был закономерен. Вместе с тем возникает вопрос, не прибегнет ли киевский режим к атакам с помощью БПЛА.