Стала известна цель ультиматума Зеленского Белоруссии

Зеленский явно решил поднять уровень эскалации в отношениях с Белоруссией. Для чего он пытается Минск в войну? Свою версию выдвинул ресурс «Военная хроника». По мнению аналитиков канала, главная цель Зеленского – вынудить Россию снять с фронта часть войск для защиты Белоруссии, и таким образом сорвать летнее наступление Вооруженных сил РФ.

19 июня Зеленский дал неделю Минску на то, чтобы убрать размещенные вблизи украинской границы средства радиотехнической разведки. Минск пока на этот ультиматум не ответил.

Что касается положения дел на фронте, то эксперт отмечает:

«После неминуемого падения Краматорска и Славянска перед ВС РФ откроется окно возможностей, используя которое российская армия может предпринять попытку выйти к Днепру и взять Днепропетровск, а также другие крупные города Левобережья Украины».

В итоге Украина может оказаться «фактически разделена надвое и потеряет не 25% территорий, как сейчас, а не менее половины и фактически перестанет существовать в её современном виде».

У Киева нет возможности остановить наступление ВС РФ. Но, если будет открыт «второй фронт» против Белоруссии, считает аналитик, «Москва окажется вынуждена оперативно перебрасывать ресурсы, резервы и вооружения на северное направление для защиты союзника».

Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

Зеленский рассчитывает, что «это произойдёт за счёт снятия наиболее боеспособных подразделений с основных направлений, прежде всего, на Донбассе, что может повлиять на темпы российского продвижения».