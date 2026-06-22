В России заявили о переходе Запада к новой фазе войны

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России, это проявляется в том числе в снабжении Украины дальнобойными ракетами и предоставлении Киеву своего воздушного пространства для нанесения ударов по территории РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.
По словам сенатора, в последнее время грань между "опосредованной войной" с Россией стран НАТО, прежде всего европейских, и "прямой войной начинает стираться".
"Предоставление Украине разведданных для ударов по промышленным, военными и гражданским целям внутри России; производство многих тысяч дронов и компонентов к ним для ВСУ; снабжение Украины дальнобойной ракетной техникой или активное содействие в ее производстве; непрекращающиеся поставки американского оружия через структуры НАТО и ЕС, игнорирование или замалчивание преступлений киевского режима против гражданского населения на территории России; наконец, использование воздушного пространства некоторых стран НАТО для нанесения украинских ударов по России - все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны", - считает Пушков.