В России заявили о переходе Запада к новой фазе войны

Страны Запада переходят к новой фазе войны против России, это проявляется в том числе в снабжении Украины дальнобойными ракетами и предоставлении Киеву своего воздушного пространства для нанесения ударов по территории РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

По словам сенатора, в последнее время грань между "опосредованной войной" с Россией стран НАТО, прежде всего европейских, и "прямой войной начинает стираться".